Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı kim seçildi araştırılmaktadır. CHP'nin yeni başkanı kim oldu sorusu, partinin kurultay seçimlerinin ardından yanıt bulacak. Peki, CHP genel başkanı kim seçildi? CHP yeni başkanı kim oldu? İşte detaylar...

CHP genel başkanı kim seçildi? CHP yeni başkanı kim oldu?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Milyonlarca vatandaş kurultay sonrasında açıklanacak seçim sonucunu merakla bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı kim olacak araştırılmaktadır. Arama motorlarında CHP başkanı kim seçilecek sorgulatılıyor. Peki, CHP genel başkanı kim seçildi? CHP yeni başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

CHP GENEL BAŞKANI KİM SEÇİLDİ?

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek 1368 kurultay delegesi, kurultay için imza attı. CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel aday olabilmek için yeterli imza sayısına ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin 771'inin imzasını alarak aday olurken; Özgür Özel'e 600 delege imza verdi. 8 delegenin imzası ise mükerrer olması sebebiyle geçersiz sayıldı.