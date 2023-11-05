CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Bu kapsamdan CHP Genel Başkanı kim oldu? Sorusu konu hakkında merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, CHP Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

CHP Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

CHP Genel Başkanı kim oldu? Sorusu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı nedeniyle bir süredir merak edilmekte ve araştırılmaktaydı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı sona erdi. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 alırken; ikinci turda ise Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk isim oldu. Peki, CHP Genel Başkanı kim oldu? CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Adayların salt çoğunluğa ulaşabilmesi için 1366 delegenin en az 684'ünün oyunu alması gerekiyordu. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecekti. Oy sayımı sonrası ikinci turda Özgür Özel'in 812, Kılıçdaroğlu'nun 536 oy aldığı belirlendi. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.