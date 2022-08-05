CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ve Şırnak ziyaretlerinin ardından özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere ilk olarak Erzurum'a gitti, ardından da Şırnak'a geçti. Buradaki planlı programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, saat 19.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanına geldi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, VİP Terminalinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Genel İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Erzurum Genel Haberler

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