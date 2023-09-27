CHP genel başkan seçimlerinin tarihi merak konusu oldu. CHP'nin genel başkanını belirleyeceği seçimlerin ne zaman yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, CHP genel başkan seçimi ne zaman? 2023 CHP kurultayı ne zaman yapılacak? CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan seçimi araştırılan konular arasında yer alıyor. CHP genel başkanı ne zaman seçilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında CHP kurultayının yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, CHP genel başkan seçimi ne zaman? 2023 CHP kurultayı ne zaman yapılacak? CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Detaylar haberimizde...

CHP GENEL BAŞKAN SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda CHP 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Kurultay'da Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel karşı karşıya gelecek.

2023 CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 11.30'da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirme yapıldı. 38. Olağan Kurultayı'nın ise 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.