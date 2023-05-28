2023 seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler CHP'ye çevrilirken CHP Genel Başkan Seçimi ne zaman sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, CHP Genel Başkan Seçimi ne zaman?

CHP Genel Başkan Seçimi ne zaman sorusu 28 Mayıs 2. Tur seçimleri sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, CHP Genel Başkan Seçimi ne zaman?

CHP GENEL BAŞKAN SEÇİMİ NE ZAMAN?

Son yapılan kurultay:

36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı, 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıdır. Kurultayda, Türkiye'deki merkez sol ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı ve parti meclisi belirlendi.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan beş kişi arasından sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, delege üyelerinden resmî olarak adaylık için gereken 127 imzayı topladılar. Kurultaya kadar partinin milliyetçi ve solcu grupları arasında şiddetli tartışmalar yaşanırken, muhalif kanattan yeniden aday olan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler vardı.

3 Şubat 2018 tarihinde yapılan genel başkanlık seçiminde mevcut genel başkan ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy aldı ve yeniden genel başkan seçildi. Yalova milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

Yeni kurultay tarihi:

CHP Genel Başkan Seçimi tarihi henüz açıklanmadı.





