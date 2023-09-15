CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI 2023 | CHP genel başkan adayı kim olacak 2023 son dakika haberleri!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özel, "Yönetim seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Bu nedenle genel başkanlığa adayım" dedi. Peki ama Chp Genel Başkan Adayları 2023 kimler? CHP genel başkan adayı kim olacak 2023 son dakika haberleri! İşte detaylar…

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özel, parti yönetiminin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmediğini söyledi. Peki ama Chp Genel Başkan Adayları 2023 kimler? CHP genel başkan adayı kim olacak 2023 son dakika haberleri! İşte detaylar…

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI 2023

15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak ve yeni genel başkan seçilecek. İşte adaylığını açıklayan bazı isimler:

Özgür Özel

CHP BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP içinde seçim sonuçlarının ardından yaşanan değişim tartışmaları hız kazanıyor. Partinin 38. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürüyor ve ilçe kongreleri bu hafta tamamlanacak. İl kongrelerinin ise en geç 15 Ekim'e kadar sonlandırılması planlanıyor.

Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı öngörülüyor, ancak Grup Başkanı Özgür Özel'in de yarışa girebileceği güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Kurultayın önemli gündem maddelerinden biri ise kapsamlı bir tüzük değişikliği olacak. Partinin yeni yönetim organlarının, bu yeni tüzüğe uygun şekilde belirleneceği belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından parti tüzüğünde önemli değişiklikler yapma sözü vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde "değişimciler" olarak adlandırılan bir grup ise bu değişikliklerin, genel başkan dahil olmak üzere parti yönetiminde geniş kapsamlı bir değişimi içermesi gerektiğini savunuyor. Genel Merkez yönetimi ise Genel Başkan değişimi için kurultayın uygun bir platform olduğunu ifade ediyor.

CHP içindeki bu değişim isteği, tüzük ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliklerinin, genel başkanın görevini tartışmaya açmamak amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Kurultay il kongrelerinin de bitmesinin ardından Ankara'da yapılması planlanıyor. Kurultay'ı izlemek için CHP sosyal medya adresleri ve TV canlı yayınları takip edilebilecek.

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