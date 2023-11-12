Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP GENÇLİK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVGİ KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

1993 yılında Beykoz' da doğdu. Anne adı Seyyare, baba adı Turan' dır.

İlk ve orta öğrenimini Beykoz' da tamamladı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun oldu. Amerika' da Harriet Fulbright College' da ve İngiltere' de EC Brighton' da ingilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu' na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Beykoz Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına başlayan Kılıç, Beykoz Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz meclis üyesi adayıdır.

25-26 Temmuz'da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.