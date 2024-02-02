CHP Gaziantep adayı kim? CHP 2024 Gaziantep B. Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu. CHP Gaziantep adayı kim? CHP 2024 Belediye Başkan Adayı kim oldu?

CHP GAZİANTEP ADAYI KİM? CHP 2024 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste: