CHP Eskişehir milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Eskişehir Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Eskişehir Adayları!

30 senede iki kez oy kullandılar

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Eskişehir Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

İSLAM TEKMANLI

UTKU ÇAKIRÖZER

JALE NUR SÜLLÜ

İBRAHİM ARSLAN

ABDÜLKADİR ADAR

İPEK ÇELİK

AYSU BAHAR GÜRLEK