Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında CHP en son ne zaman iktidar oldu? CHP kaç yıldır kazanamıyor? sorularına yanıt aradı.

1960 yılında Türkiye, askeri bir darbe ile yönetimi altına aldı ve bir askeri idare kuruldu. Bu dönemde siyasi partiler kapatıldı ve birçok siyasi lider ve aktivist hapse atıldı. Bu sürecin ardından, Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı olmasıyla parti 1973 ve '77 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmıştır. CHP, 1979 yılından bu yana iktidara gelemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en son 1979'dan itibaren iktidar olmadı.