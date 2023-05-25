28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala CHP en son ne zaman iktidar oldu? Sorusu merak edilen sorular arasında kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır kazanamıyor? Sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, CHP en son ne zaman iktidar oldu? CHP en son ne zaman seçim kazandı? Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır kazanamıyor?

Türkiye 28 Mayıs 'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, birçok detay merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılanlar arasında CHP en son ne zaman iktidar oldu? Sorusu yer alıyor. Türkiye'nin siyasi geçmişine dair detaylar araştırma konusu haline geliyor. Peki, CHP en son ne zaman iktidar oldu? CHP en son ne zaman seçim kazandı? Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır kazanamıyor?

CHP EN SON NE ZAMAN İKTİDAR OLDU?

1960 yılında Türkiye, askeri bir darbe ile yönetimi altına aldı ve bir askeri idare kuruldu. Bu dönemde siyasi partiler kapatıldı ve birçok siyasi lider ve aktivist hapse atıldı. Bu sürecin ardından, Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı olmasıyla parti 1973 ve '77 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmıştır. CHP, 1979 yılından bu yana iktidara gelemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en son 1979'dan itibaren iktidar olmadı.

Atatürk döneminde kurulan CHP hükûmetleri:

I. İsmet İnönü Hükûmeti (30 Ekim 1923 - 6 Mart 1924)

II. İsmet İnönü Hükûmeti (6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924)

Ali Fethi Okyar Hükûmeti (22 Kasım 1924 - 3 Mart 1925)

III. İsmet İnönü Hükûmeti (3 Mart 1925 - 1 Kasım 1927)

IV. İsmet İnönü Hükûmeti (1 Kasım 1927 - 27 Eylül 1930)

V. İsmet İnönü Hükûmeti (27 Eylül 1930 - 4 Mayıs 1931)

VI. İsmet İnönü Hükûmeti (4 Mayıs 1931 - 1 Mart 1935)

VII. İsmet İnönü Hükûmeti (1 Mart 1935 - 1 Kasım 1937)

I. Celal Bayar Hükûmeti (1 Kasım 1937 - 11 Kasım 1938)