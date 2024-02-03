Anketlerde Kurum mu yoksa İmamoğlu mu önde?
Son dönemde CHP içerisinde İmamoğlu ile ilgili çıkan tartışmalar, partinin İmamoğlu'ndan kurtulma planları yapabileceği iddialarını gündeme getirdi. OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Seçim dair neler konuşuldu? İşte detaylar!
OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Daşdemir, yerel seçimde parti ve adaylarla ilgili anket sonuçlarını paylaştı. Daşdemir, İstanbul seçimin dair öngörülerini ve anketten gelen sonuçları paylaştı. Peki, CHP, Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmaya mı çalışıyor? Seçime dair neler konuşuldu? Anket sonuçlarında hangi aday önde? Detaylar haberimizde...
YEREL SEÇİM ANKETLERİNDE HANGİ ADAY ÖNDE?
Daşdemir, Ekrem İmamoğlu'nun Dem Parti olmadan İstanbul seçimini kazanamayacağını hatta DEM Parti destek verirse bile İmamoğlu'nun seçimi kazanamayacağını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'a gör %10 oranında oy kaybetti. İstanbul'da birçok ilçede yapılan bu gözlem seçimi etkileyebilir. Yapılan anketlere göre, ' Murat Kurum'un treni yukarı Ekrem İmamoğlu'nun treni aşağı yöne doğru gidiyor. Bu oranlar şu anda tam olarak net değil; seçimi kazanan parti bir iki puan farkla kazanacak gibi gözüküyor.' ifadelerini kullandı. Ek olarak, Daşdemir İstanbul seçiminde Murat Kurum'un daha avantajlı gözüktüğünü söyledi. İstanbul halkının şu anki hizmetlerden memnuniyet oranı %40 civarındadır.
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