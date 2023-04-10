CHP Düzce milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Düzce Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Düzce Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Düzce Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Düzce, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Düzce Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

TALİH ÖZCAN

HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ

JALE UZUNHASAN