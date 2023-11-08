CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in devir teslim töreninin detayları merak ediliyor. Arama motorlarında ise CHP devir teslimi ne zaman? PM üyeleri belli oldu mu? Devir teslim töreni saat kaçta? soruları araştırıldı.

CHP devir teslimi ne zaman? PM üyeleri belli oldu mu? Devir teslim töreni saat kaçta?

38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in devir teslim töreni merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında CHP devir teslimi ne zaman? PM üyeleri belli oldu mu? Devir teslim töreni saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

CHP DEVİR TESLİMİ NE ZAMAN?

38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün saat 17.00'de yapılacak devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak. Özgür Özel'in ilk ziyareti durağı ise perşembe günü Hatay olacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Özel, Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi.

Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak." dedi. Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti.

Özgür Özel

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak. Özgür Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor. Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Özgür Özel, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor. Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek. Özel, genel başkanlığı döneminde kurultayda söz verdiği gibi parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek ve kararları birlikte alacak. Bu kapsamda 6 ayda bir kurultay delegeleriyle bir araya gelmesi beklenen Özel, il başkanlarıyla da daha sık görüşecek.

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapacak. Özgür Özel'in "değişim" mesajlarında yer alan daha demokratik bir tüzük için de gelecek haftalarda bir "tüzük kurultayı" toplaması bekleniyor. Eski yönetimin bu yöndeki çalışmalarını da değerlendirecek olan Özel, yeni tüzükle belediye başkanından milletvekiline, görev verilecek her kişinin ön seçimle belirlenmesini sağlayacağı ifade ediliyor.