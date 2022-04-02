CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Genel
 - Güncelleme:

CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını...

CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

EDİRNE - CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştığı görüntü büyük tepki topladı.

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, sosyal medya hesabından, alkol masasını çekip, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı.

Avcu paylaştığı videoda, mübarek Ramazan ayını alkol sofrası kurarak karşıladığını söyleyerek, "30 Mart 2022 Mehmet eniştemin bahçede Ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani. Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" ifadelerini kullandı.

Avcu'nun paylaştığı bu görüntülere sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı.

CHP'den Ramazan skandalı... Ramazan ayını karşılıyoruz deyip alkol masasını paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Genel

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Medya, Alkol, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title