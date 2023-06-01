Son dakika gelen haberlere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. Bunun ardından vatandaşlar, CHP'den istifa edenler kimler? CHP MYK'dan istifa eden isimler kimdir? Hangi MYK üyeleri istifa etti? merak etti. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. CHP'den istifa edenler kimler? CHP MYK'dan istifa eden isimler kimdir? Hangi MYK üyeleri istifa etti? Ayrıntılar sizlerle...

CHP MYK TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4.5 saat süren toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. Bazı isimlerinse, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısı sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yarın 11.00'de genel merkezde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak.

CHP MYK'DAN İSTİFA EDEN İSİMLER KİMLERDİR 2023?

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. Bazı isimlerin ise, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısından sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor: