CHP'de ipler geriliyor! Gürsel Tekin partiden istifa mı etti?

İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı olması beklenen Gürsel Tekin şok bir paylaşımda bulundu. Esenyurt'tan belediye başkan adayı olması beklenen Gürsel Tekin'in CHP'den istifa edip etmediği merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde yaşanan beklenmedik hamle gündemde yankı buldu. Peki Gürsel Tekin partisinden istifa etti mi? Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ne söyledi? Tüm detayları derledik…

GÜRSEL TEKİN İSTİFA MI ETTİ?

Siyasi arenada yerel seçim heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine tam olarak 47 gün kaldı. Büyük güne sayılı günler kala siyasi partiler ve adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak ise CHP'nin son olarak 4 il ve İstanbul ilçeleri adayları ortaya çıktı. Ana muhalefet partisinde aday belirleme süreci işlerken, CHPli Gürsel Tekin'in de İstanbul'un bir ilçesinden aday olacağı konuluşdu. Bu kulislere göre Gürsel Tekin'in Esenyurt Belediye Başkan adayı olacağı dilden dile dolaştı. Ancak parti içinde ipler koptu.

GÜRSEL TEKİN'İN AÇIKLAMASI NE OLDU?

Yaşanan sıcak bir gelişmeye göre CHP'li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma göre ise Tekin, aday olması beklenirken partiden istifa ettiğini duyurdu. CHP'yi 'Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış' ifadeleri ile vurgulayan Tekin, istifa sebebi olarak ise şu ifadeleri aktardı: 'Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.' Gürsel Tekin saydığı maddeleri 'üzüntü verici' olarak adlandırırken, bu sebeplerden dolayı istifa ettiğini vurguladı.

X hesabından yaptığı açıklama

X hesabından yaptığı açıklama

Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu