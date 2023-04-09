CHP Çorum milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Çorum Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Çorum Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Çorum Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Çorum Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Çorum Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Çorum Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Çorum Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

MEHMET TAHTASIZ

BEKİR ÖZSAÇMACI

BURÇİN SOLMAZ POLAT

SEYİT AHMET GÜHER