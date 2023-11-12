CHP Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili?
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CHP MYK üyeleri Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? İşte detaylar…
Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…
CHP ÇEVRE POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLŞAH DENİZ ATALAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?
CHP Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay hakkında kişisel bilgilere rastlanılmamıştır.