Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kritik görevlerinden biri olan bilgi işlem sorumluluğu, parti içi verilerin güvenliği ve dijital altyapının yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda görev yapan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., parti içerisinde dijital verilerin takibi, saklanması ve korunmasından sorumlu isim olarak öne çıkıyordu. Peki, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E kimdir? O.G.E neden gözaltına alındı? O.G.E'nin gözaltı sürecine dair detaylar haberimizde...

CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU O.G.E KİMDİR?

Bilgi işlem sorumluları, sadece teknik altyapıyı yönetmekle kalmaz; aynı zamanda seçim süreçleri, sandık verileri ve üye bilgileri gibi hassas verilerin güvenliğinin sağlanmasında da merkezi bir rol oynar. O.G.E. de bu sorumluluk çerçevesinde, özellikle seçim dönemlerinde CHP'nin dijital veri yönetim süreçlerini denetleyen isimlerden biri olarak biliniyordu.

Uzmanlar, parti içinde dijital veri yönetiminin, siyasi rekabetin yoğun olduğu dönemlerde özellikle kritik bir görev olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, O.G.E.'nin görev alanı yalnızca teknik yönetim değil, aynı zamanda kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesinden de sorumluydu.

O.G.E NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme" iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, O.G.E.'nin parti tarafından temin edilen seçim sandık verilerini bazı üçüncü şahıslara aktardığı yönünde tespitler yer aldı. Yetkililer, söz konusu verilerin özellikle "suç örgütü üyeleri" olarak nitelendirilen kişilere ulaştığını belirledi. Bu durum, hem kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı hem de seçim güvenliği açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.

SANDIK VERİLERİNE USULSÜZ ERİŞİM SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamındaki raporlara göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan incelemede, "İBB Hanem" isimli uygulama içinde İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan kişisel verilerle eşleştirildiği tespit edildi.