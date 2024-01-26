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CHP Beşiktaş adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beşiktaş adayı açıklandı mı?

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CHP Eskişehir'de Özgür Özel'in de katılacağı belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ile adaylarını tanıtacak. Peki, 2024 Yerel Seçimler CHP Beşiktaş adayı açıklandı mı? CHP Beşiktaş adayı kim oldu?

2024 Yerel Seçimleri tüm yönleri ile gündem olmaya devam ederken CHP Beşiktaş adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP Beşiktaş adayı açıklandı mı? Sorularınn yanıtları merak edildi. İşte son gelişmeler!

CHP ADAYLARINI AÇIKLIYOR

CHP bugüne kadar 622 belediye başkan adayını açıkladı. 11 Ocak'ta yapılan son toplantının ardından aday belirlemeye ara verildi. CHP'nin yönetiminde olan 11 büyükşehirden sekizi açıklanırken İzmir, Antalya ve Muğla hâlâ belli olmadı.

CHP BEŞİKTAŞ ADAYI KİM OLDU?

CHP'de İstanbul ilçelerinde bazı isimler açıklanırken bazı isimler henüz netleşmedi.

İşte açıklanan isimler :

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP Beşiktaş adayı henüz açıklanmadı. Adayın kim olduğu CHP aday tanıtım toplantısında belli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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