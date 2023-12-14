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CHP Bayburt adayı kim oldu? Kubilay Erel aday mı?

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CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Tanju Özcan, Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Öte yandan Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Karaman ve Nevşehir'de de adaylar belli oldu. CHP Bayburt adayı kim oldu? Kubilay Erel aday mı?

CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi. Peki, CHP Bayburt adayı kim oldu? Kubilay Erel aday mı?

CHP BAYBURT ADAYI KİM OLDU?

CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.

5 ŞEHİRDE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

227 SEÇİM BÖLGESİNİN LİSTESİNİ YAYINLADILAR

Toplantıdan sonra 227 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Bolu, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. Böylece CHP 4 büyükşehir dışında 6 kentinin adaylarını da açıklamış oldu.

CHP Bayburt adayı Kubilay Erel oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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