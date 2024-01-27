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CHP Batman belediye başkan adayları kim? CHP Batman'da kimi belediye başkan adayı gösterdi?

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CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! CHP'de yaşanan gelişmeler sonrası CHP Batman ilçe adayları kim? CHP Batman'da kimi belediye başkan adayı gösterdi, merak edildi. Peki, CHP Batman ilçe adayları kim?

CHP çok sayıda belediye başkan adayını açıklamış, açıklanmayan şehirler ise merakla bekleniyordu. Peki, CHP Batman ilçe adayları kim? CHP Batman'da kimi belediye başkan adayı gösterdi?

CHP BATMAN İLÇE ADAYLARI KİM?

CHP'de 209 Belediye Başkan Adayı daha belirlendi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.

Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da ise 10 ilçe belli oldu. Ayaş ilçesinde İzzet Demircioğlu'nun adaylığı Parti Meclisi'nden geçti.

İşte 209 il ve ilçenin belediye başkan adayları:

ADANA ALADAĞ KEMAL ÖZDEMİR

ADANA KARAİSALI FADİME GEÇİOĞLU

ADANA KARATAŞ ALİ BEDRETTİN KARATAŞ

ADANA KOZAN SUDİYE GİZEM AKSOYLU

ADANA SARIÇAM HÜSEYİN GÖÇMEN

AFYONKARAHİSAR BAYAT HÜSEYİN ÖZAKTAN

AFYONKARAHİSAR DİNAR VEYSEL TOPÇU

AFYONKARAHİSAR HOCALAR MUSTAFA YİĞİT

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARADİLLİ HÜSEYİN ŞAHİN

AĞRI ELEŞKİRT NİHAT SERHATLI

AĞRI MERKEZ ERKAN BULUT

AKSARAY ESKİL RESUL GÜÇ

AKSARAY ORTAKÖY RAMAZAN BALIKÇI

AKSARAY SULTANHANI İSMAİL SÖYLEMEZ

ANKARA AYAŞ İZZET DEMİRCİOĞLU

ANKARA BALA İSA KAPLAN

ANKARA BEYPAZARI ÖZER KASAP

ANKARA EVREN ARİF GÜÇLÜ

ANKARA GÖLBAŞI YAKUP ODABAŞI

ANKARA HAYMANA LEVENT KOÇ

ANKARA KALECİK SATILMIŞ KARAKOÇ

ANKARA KIZILCAHAMAM COŞKUN ÜNAL

ANKARA MAMAK VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN

ANKARA NALLIHAN ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA POLATLI MÜRSEL YILDIZKAYA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MUHİTTİN BÖCEK

ANTALYA GAZİPAŞA MEHMETALİ YILMAZ

ANTALYA KORKUTELİ HASAN CAN CARAN

AYDIN KARACASU MUSTAFA BÜYÜKYAPICI

BALIKESİR AYVALIK MESUT ERGİN

BALIKESİR BURHANİYE ALİ KEMAL DEVECİLER

BALIKESİR ERDEK BURHAN KARIŞIK

BALIKESİR GÖMEÇ MELİH BAĞCI

BALIKESİR SINDIRGI SERKAN SAK

BARTIN ULUS SABRİ AKTAŞ

BATMAN GERCÜŞ HABİP ARAS

BATMAN HASANKEYF AGİT ERDEM

BATMAN MERKEZ HASAN SÜNÜK

BATMAN SASON YÜCEBAĞ HÜSAMETTİN YAŞAR

BİNGÖL ADAKLI YILDIRIM GÜRLÜK

BİNGÖL GENÇ FERHAT TAŞDEMİR

BİNGÖL KİĞI İBRAHİM KUDİŞ

BİNGÖL MERKEZ YÜCEL DARA GÖKEL

BİNGÖL SOLHAN ADİL ÇAKAR

BİNGÖL YAYLADERE SABRİ AKYÜREK

BİNGÖL YEDİSU MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU

BELEDİYE Adı Soyadı

BİTLİS ADİLCEVAZ MEHMET REŞİT ÖNAL

BURDUR MERKEZ ALİ ORKUN ERCENGİZ

BURSA BÜYÜKORHAN MUSTAFA OKTAY

BURSA KESTEL CEVAT ASA

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ŞÜKRÜ ERDEM

BURSA YENİŞEHİR SADİ AKTAŞ

ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY HASAN KIRIM

ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ BİROL ARSLAN

ÇORUM MECİTÖZÜ VELİ AYLAR

ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ HÜSEYİN TÜRK

ÇORUM MERKEZ HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU

ÇORUM SUNGURLU MÜSLÜME SALO

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

DENİZLİ BULDAN MEHMET ALİ ORPAK

DENİZLİ ÇAMELİ İRFAN ÖZCAN

DENİZLİ GÜNEY MAHMUT TOPRAKÇI

DENİZLİ PAMUKKALE ALİ RIZA ERTEMÜR

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR CAFER PEKDEMİR

DİYARBAKIR BAĞLAR MUSTAFA AKYÜZ

DİYARBAKIR BİSMİL ABDURRAHİM SÖNMEZ

DİYARBAKIR ÇINAR HALİT KAYA

DİYARBAKIR EĞİL AHMET AKTAY

DİYARBAKIR HANİ MEHMET İLHAMİ ÜNAL

DİYARBAKIR KAYAPINAR CANAN DEMİR

DİYARBAKIR KULP MEHMET SUAT AY

DİYARBAKIR LİCE SIDDIK BAYRAM

DÜZCE MERKEZ SEDAT ÇELİKEL

DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ MUSTAFA OCAK

EDİRNE HAVSA HÜSEYİN ÖZDEN

EDİRNE İPSALA CENAN TETİK

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR ATLIHAN ATİLA

ERZURUM YAKUTİYE ADNAN ATALAY

ESKİŞEHİR ALPU GÜRBÜZ GÜLLER

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA HAKAN KARABACAK

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İSA AKKAYA

ESKİŞEHİR HAN ERDAL ŞANLI

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BALKAN AKTAŞ

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İSHAK GÜNDOĞAN

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ HASAN ÜNAL

ESKİŞEHİR SARICAKAYA SAFİYE KESGİN

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ UĞUR TEPE

GÜMÜŞHANE ŞİRAN KAYHAN KILIÇ

HAKKARİ ÇUKURCA MEHMET SALMAN KORUÇİ

HAKKARİ MERKEZ CÜNEYT ÖZBEK

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ABDULSELAM ALAN

HATAY DÖRTYOL BAHADIR AMAÇ

BELEDİYE Adı Soyadı

HATAY PAYAS CABBAR ASLAN

HATAY YAYLADAĞI MEHMET KALABAŞ

ISPARTA AKSU MEHMET ÇETİN

ISPARTA ATABEY MEHMET ATICI

ISPARTA MERKEZ ATAKAN YAZGAN

ISPARTA YALVAÇ HAKİ ALLAR

İSTANBUL ATAŞEHİR ONURSAL ADIGÜZEL

İSTANBUL ŞİŞLİ RESUL EMRAH ŞAHAN

İSTANBUL ARNAVUTKÖY TEKİN ARAS

İSTANBUL BAĞCILAR CEM KILIÇ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER EMİNE GÜLİZAR EMECEN

İSTANBUL BEŞİKTAŞ RIZA AKPOLAT

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MEHMET MURAT ÇALIK

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HASAN AKGÜN

İSTANBUL ESENLER HASAN DALKIRAN

İSTANBUL KARTAL GÖKHAN YÜKSEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE KEMAL ÇEBİ

İSTANBUL MALTEPE ESİN KÖYMEN

İSTANBUL SULTANBEYLİ AYHAN KOÇ

İSTANBUL SULTANGAZİ FERHAT EPÖZDEMİR

KARABÜK EFLANİ İBRAHİM YALÇIN

KARABÜK MERKEZ BAYRAM KARADAĞ

KARS AKYAKA ABA MÜSLÜM DENİZ

KARS ARPAÇAY MAHİR DEMİRBAŞ

KARS DİGOR HAYRETTİN DİNLER

KASTAMONU MERKEZ HASAN BALTACI

KAYSERİ DEVELİ FARUK KÜRKCÜ

KAYSERİ HACILAR KADİR ADANIR

KAYSERİ KOCASİNAN MUSTAFA YILDIZ

KAYSERİ MELİKGAZİ ÖZGÜR ALÇI

KAYSERİ TALAS HACI İBRAHİM YILDIRIM

KIRIKKALE MERKEZ AHMET ÖNAL

KOCAELİ ÇAYIROVA MUHARREM GÖKÇE

KOCAELİ İZMİT FATMA KAPLAN HÜRRİYET

KOCAELİ KÖRFEZ TAYFUN BALIKÇI

KONYA EREĞLİ ÜMİT AKPINAR

KONYA YUNAK ŞEVKET TUROĞLU

KÜTAHYA DUMLUPINAR ZEKERİYA YILMAZ

KÜTAHYA SİMAV BÜNYAMİN KISA

KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL MEHMET DUYMUŞ

KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ TURAN SÜMER

KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER HALİT ESEN

KÜTAHYA ŞAPHANE LÜTFİ MUTLU

KÜTAHYA TAVŞANLI BALIKÖY ŞAFAK KINAY

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR AHMET ARAS

MUĞLA DATÇA AYTAÇ KURT

BELEDİYE Adı Soyadı

MUĞLA MİLAS FEVZİ TOPUZ

MUĞLA ORTACA EVREN TEZCAN

MUĞLA ULA MEHMET CANER

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ARİF YOLDAŞ ALTIOK

ORDU GÜLYALI UĞUR CÖRÜT

ORDU KABATAŞ BÜLENT GÜNEY

OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK İBRAHİM COŞKUN

OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI MUSTAFA KAYNAR

RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY MEVLÜT ÇAĞIRAN

RİZE ÇAYELİ HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU

RİZE HEMŞİN BAŞAR CUMBUR

RİZE MERKEZ NECATİ TOPALOĞLU

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR AZİZE ÇEROĞLU

SAKARYA ADAPAZARI SABRİ ANIL ÖZKAN

SAKARYA KARAPÜRÇEK VOLKAN DOĞAN

SAKARYA KAYNARCA ERSAN CEYLAN

SAKARYA KOCAALİ MİTHAT SARI

SAKARYA SERDİVAN AYDOĞAN ARSLAN

SAKARYA TARAKLI CEMAL DOĞAN

SAMSUN ATAKUM SERHAT TÜRKEL

SAMSUN İLKADIM MURAT ŞENEL

SİİRT BAYKAN KADİR TAŞKIN

SİİRT ERUH SEYİTĞAN ALP

SİİRT PERVARİ NEJDET BEYTEKİN

SİİRT ŞİRVAN MEHMET OTAĞ

SİİRT TİLLO TARIK BARAN

SİVAS MERKEZ TACETTİN KEPENEK

SİVAS ZARA MEHMET ALİ ASLAN

ŞANLIURFA AKÇAKALE İSA GÜÇLÜ

ŞANLIURFA EYYÜBİYE MEHMET EMİN AYATA

ŞANLIURFA HALFETİ MEHMET SEVTEKİN

ŞANLIURFA SURUÇ BURHAN KILIÇ

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR MEHMET NUR YAMAN

ŞIRNAK CİZRE ÖMER YALDIZ

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK SADIK KARAHAN

ŞIRNAK İDİL KARALAR MUHİTTİN ÖZCAN

ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY SERHAT UNKÜR

ŞIRNAK İDİL ABDULCEBBAR BADUR

ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN CEVAHİR SANRI

ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ MEHMET KOTLUKTEKİN

ŞIRNAK SİLOPİ MAHMUT YILDIZGÖRER

ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT HAZIM HAYDAR

TEKİRDAĞ HAYRABOLU TUNCER BAŞOĞLU

TEKİRDAĞ MALKARA NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ MUSTAFA ONUR BOZKURTER

TEKİRDAĞ MURATLI VAROL TÜREL

BELEDİYE Adı Soyadı

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA VOLKAN NALLAR

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ALPAY VAR

TOKAT ALMUS KINIK HACI YUSUF GEÇENE

TOKAT ERBAA COŞKUN TONKAL

TOKAT MERKEZ MURAT YAZICI

TOKAT REŞADİYE GÜLTEKİN YILMAZ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR HASAN SÜHA SARAL

TRABZON ÇARŞIBAŞI HAYDAR ÇOBAN

TRABZON ÇAYKARA NAİM ÇİMEN

TRABZON DÜZKÖY ABİDİN ÇELİK

TRABZON KÖPRÜBAŞI POLAT KUMBASAR

TRABZON SÜRMENE İSMAİL AKSOY

TRABZON ŞALPAZARI MUSTAFA BAYRAM

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK NEVZAT ALTAN

TUNCELİ NAZIMİYE ALİ EMRAH TEKİN

UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT REFİK TUNCAY

UŞAK BANAZ ETEM ERDEM

VAN BÜYÜKŞEHİR ŞÜKRÜ ŞAHAR

VAN ÇALDIRAN YAKUP ALADAĞ

VAN EDREMİT PERİHAN GÜNAY

VAN GEVAŞ MUSA BARAN

ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI CEVDET ERTÜRK

ZONGULDAK EREĞLİ HALİL POSBIYIK

ZONGULDAK KOZLU ALTUĞ DÖKMECİ

ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA AYTEKİN ÇAKMAKLI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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