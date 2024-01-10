CHP Aydın adayı kim oldu? CHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti. CHP Aydın B. Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP AYDIN ADAYI KİM?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu,Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.