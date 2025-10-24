Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli hukukçularından biri olan Çağlar Çağlayan, hem CHP Genel Merkezi'nde uzun yıllardır görev yapan avukat olarak hem de kurucu avukat kimliğiyle dikkat çekiyor. Peki, CHP Avukatı Çağlar Çağlayan kimdir? Çağlar Çağlayan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

CHP AVUKATI ÇAĞLAR ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Çağlar Çağlayan, Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde uzun yıllardır görev yapan hukukçulardan biridir. CHP Genel Merkezi'nde avukat olarak görev yapmakta olan Çağlayan, aynı zamanda genç yaşta kurduğu hukuk büroları ile hukuk camiasında dikkat çekmiştir.

Profesyonel kariyerine NUROL LLC'de stajyer avukat olarak başlayan Çağlayan, hukuk alanındaki yetkinliğini kısa sürede geliştirmiştir. 2011 yılında kendi hukuk bürosunu kurarak bağımsız hukuk pratiğine adım atan Çağlayan, bu süreçte müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

CHP'deki görevi, partinin hukuki süreçlerini yönetmek, adaylık süreçleri ve parti içi düzenlemelerde danışmanlık sağlamak gibi geniş bir sorumluluk alanını kapsamaktadır. 12 yılı aşkın süredir CHP Genel Merkezi'nde görev alan Çağlayan, partinin hukuki istikrarını sağlama noktasında kritik rol oynamaktadır.

ÇAĞLAR ÇAĞLAYAN KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Çağlayan'ın doğum tarihi ile ilgili net bir kamu kaynağı olmamakla birlikte, eğitim ve kariyer bilgileri üzerinden yaşının tahmini yapılabilmektedir. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2009 yılında mezun olan Çağlayan, muhtemelen 1986-1987 doğumlu olup günümüzde yaklaşık 38-39 yaşlarındadır.

Kariyerine stajyer avukat olarak NUROL LLC'de başlaması ve kısa süre içinde kendi hukuk bürolarını kurması, genç yaşta mesleki başarı elde ettiğinin göstergesidir. Bugün hem CHP'deki görevi hem de hukuk camiasındaki deneyimi, Çağlayan'ın genç yaşına rağmen önemli bir profesyonel tecrübeye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

ÇAĞLAR ÇAĞLAYAN NERELİ?

Çağlar Çağlayan'ın memleketi ile ilgili detaylı bilgi sınırlı olsa da, eğitim geçmişi ve sosyal faaliyetleri onun Ankara kökenli olabileceğine işaret etmektedir. Başkent Üniversitesi'nde aldığı hukuk eğitimi ve aktif olarak yer aldığı öğrenci toplulukları, Ankara ile güçlü bağlarını göstermektedir.

Özellikle Başkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve müzik topluluklarında yer alması, Çağlayan'ın sadece hukuki değil, sosyal ve kültürel alanlarda da aktif olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çok yönlü yaklaşım, onun hem hukuk pratiğinde hem de CHP'deki politik faaliyetlerinde etkin rol almasını sağlamıştır.

CHP'DEKİ GÖREVİ VE HUKUK ALANINDAKİ DENEYİMİ

Çağlar Çağlayan, Eylül 2013'ten bu yana CHP Genel Merkezi'nde avukat olarak görev yapmaktadır. Bu görevdeki sorumlulukları arasında, partinin hukuki süreçlerini denetlemek, seçim ve adaylık süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlamak ve parti içi düzenlemeleri hukuki açıdan desteklemek bulunmaktadır.

Kendi kurduğu hukuk büroları olan Seymen Hukuk Bürosu ve B&Ç Hukuk Bürosu, Çağlayan'ın girişimci ve bağımsız hukuk pratiğine olan ilgisini göstermektedir. Bu süreçlerde farklı alanlarda müvekkillere danışmanlık yapması, onun kapsamlı bir hukuk deneyimine sahip olduğunu göstermektedir.

EĞİTİM VE YABANCI DİL BİLGİSİ

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2005-2009): Hukuk eğitimi sırasında Çağlayan, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Müzik Topluluğu ve FRP Topluluğu gibi öğrenci gruplarında aktif rol almıştır. Bu, onun yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verdiğini göstermektedir.

Bahçelievler Deneme Lisesi: Lise eğitimi hakkında detaylar sınırlıdır, ancak Çağlayan'ın güçlü bir temel eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

Yabancı Dil: İngilizce bilgisi sayesinde uluslararası hukuki süreçlerde de etkin rol alabilmektedir.