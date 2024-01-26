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CHP Arnavutköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Arnavutköy adayı açıklandı mı?

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CHP Eskişehir'de Özgür Özel'in de katılacağı belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ile adaylarını tanıtacak. Peki, 2024 Yerel Seçimler CHP Arnavutköy adayı açıklandı mı? CHP Arnavutköy adayı kim oldu?

2024 Yerel Seçimleri tüm yönleri ile gündem olmaya devam ederken CHP Arnavutköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP Arnavutköy adayı açıklandı mı? Sorularınn yanıtları merak edildi. İşte son gelişmeler!

CHP ADAYLARINI AÇIKLIYOR?

CHP bugüne kadar 622 belediye başkan adayını açıkladı. 11 Ocak'ta yapılan son toplantının ardından aday belirlemeye ara verildi. CHP'nin yönetiminde olan 11 büyükşehirden sekizi açıklanırken İzmir, Antalya ve Muğla hâlâ belli olmadı.

CHP ARNAVUTKÖY ADAYI KİM OLDU?

CHP'de İstanbul ilçelerinde bazı isimler açıklanırken bazı isimler henüz netleşmedi.

İşte açıklanan isimler:

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP Arnavutköy adayı henüz açıklanmadı. Adayın kim olduğu CHP aday tanıtım toplantısında belli olacak.

Osman Demir
Osman Demir
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