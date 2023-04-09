CHP Antalya milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Antalya Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Antalya Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: