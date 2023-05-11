CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023? CHP Ankara mitingi nerede olacak?
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CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023 ve CHP Ankara mitingi nerede olacağı merakla araştırılıyor. Millet İttifakı'nı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da miting düzenleyecek. CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023 ve CHP Ankara mitingi nerede olacak soruları araştırılıyor. Peki, CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023? CHP Ankara mitingi nerede olacak?
CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023 olacağı sıklıkla araştırılıyor. CHP Ankara mitingi nerede olacak ve nasıl gidilir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Millet İttifakı'nı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da miting düzenleyecek. CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023? CHP Ankara mitingi nerede olacak? Detaylar haberimizdedir…
CHP ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN 2023?
CHP Ankara mitingi, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu. CHP Ankara mitingi 12 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.
CHP ANKARA MİTİNGİ NEREDE OLACAK?
CHP Ankara mitingi 12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşecektir.
?? DUYURU pic.twitter.com/2vfdVcS2ME— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 11, 2023