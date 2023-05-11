CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023? CHP Ankara mitingi nerede olacak?

CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023 ve CHP Ankara mitingi nerede olacağı merakla araştırılıyor. Millet İttifakı'nı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da miting düzenleyecek. CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023 ve CHP Ankara mitingi nerede olacak soruları araştırılıyor. Peki, CHP Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta 2023? CHP Ankara mitingi nerede olacak?