CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Adayları!

CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Adayları listesi ve detaylar….

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday listesi;

MURAT EMİR

İDRİS ŞAHİN

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN

ORKUN KANBER

ALİRIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN OKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL