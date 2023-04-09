CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları!
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CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları listesi ve detaylar….
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday listesi;
GAMZE TAŞCIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN
MUSTAFA NEDİM YAMALI
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKURT
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN KOÇTÜRK
ARMAĞAN ERDOĞAN