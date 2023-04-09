CHP Amasya Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Amasya Milletvekili Adaylarında kimler var? CHP 2023 Milletvekili Amasya Adayları!

CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Amasya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Amasya Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Amasya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Amasya Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Amasya Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Amasya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Amasya Adayları listesi ve detaylar….

CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Amasya Milletvekili Aday listesi;

REŞAT KARAGÖZ

ARİF YILMAZ

ZEYNEP ATEŞ