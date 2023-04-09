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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları!

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları!

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CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları listesi ve detaylar….

CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Afyonkarahisar Milletvekili Aday listesi;

BURCU KÖKSAL

FATİH AYDIN

ABİDİN YAĞCI

ALİ ARIKAN

İBRAHİM KADIOĞLU

ANIL HALİS AKAR

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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