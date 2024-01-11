CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Afyonkarahisar'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal oldu.

CHP KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal (18 Ocak 1980), Türk avukat, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri milletvekilidir. Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Burcu Köksal

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Fuat Köse, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Fuat Köse, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.