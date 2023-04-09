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CHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? CHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!

CHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? CHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!

Gündem Haberleri

CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları listesi!

Yeşil Sol Parti, 28. Dönem Milletvekili aday listesini YSK'ya sunduYeşil Sol Parti, 28. Dönem Milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!CHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları listesi ve detaylar….

CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Adıyaman Milletvekili Aday listesi;

KENAN DOĞAN

ADNAN AĞIR

ÖMER TURAN

SONGÜL VARKİ YILDIRIM

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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