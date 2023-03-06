İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu çıkışta "Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile ziyaret ettik" dedi. Yavaş ise "Akşener'den masaya dönmesini istedik, düşünecek. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok." ifadelerini kullandı. Peki, CHP adayı belli oldu mu? CHP'nin adayı kim, belli oldu mu? Altılı masa adayı ne zaman belli olacak?

6'lı Masa'nın cuma günü yapılan 12. toplantısı büyük bir krize sahne oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerdiğini ancak 4 liderin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasında karar kıldıklarını gerekçe göstererek masadan ayrıldı. Merak edilenler arasında ise CHP adayı belli oldu mu? CHP'nin adayı kim, belli oldu mu? Altılı masa adayı ne zaman belli olacak? soruları yer aldı.

CHP ADAYI BELLİ OLDU MU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Akşener'in aday olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyareti sonrası 5'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı kritik toplantı saat 16.00'ya ertelendi.

Gelişmeler takip edilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı sonrasında İmamoğlu şunları söyledi: "Bu ziyaretimizi Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık"

Yavaş ise şu ifadeleri kullandı: "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletin ayrılığa tahammülü yok. Yaraları saracak şekilde bir araya gelmek milletimizin arzusu. Değerlendirecekler." İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşme sonrası şunları söyledi: "13'üncü Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel başkanımız uzlaşma, istişare ile ilgili müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu duyan Sayın Genel Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Başkanlarımızın ziyaretleri sırasında seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."