CHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? CHP 2023 Milletvekili Adana Adayları!

CHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından CHP Adana Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, CHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar CHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Peki, CHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 CHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte CHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi ve detaylar….

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte, CHP 2023 Adana Milletvekili Aday listesi;

ORHAN SÜMER

MÜZEYYEN ŞEVKİN

BURHANETTİN BULUT

SADULLAH KISACIK

AYHAN BARUT

OSMAN BERKE DUVAN

HÜSEYİN KESER

ERKAN KARAKAYA

ORHAN TOKLU

KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ

AHMET KORKMAZ

SERCAN POLAT

SEYFETTİN CAN

EBRU YILMAZ

ELİFE MÜFTÜOĞLU