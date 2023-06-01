CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları gündeme geliyor. Seçimi kaybetmesinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün MYK'yı topluyor. CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları merak ediliyor. Peki, CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından CHP'deki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? konuları sıkça araştırılıyor. CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları gündeme geliyor. CHP A takımı değişiyor mu? Kılıçdaroğlu parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

CHP A TAKIMI DEĞİŞİYOR MU?

Sonuçların açıklanmasının ardından ne yapacağı merak konusu olan Kılıçdaroğlu bugün yeni yol haritasını belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topluyor. Değişim için düğmeye basan Kılıçdaroğlu öncelikli olarak A takımını yenileyecek. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU PARTİ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için cumartesi günü de Parti Meclisi'ni toplayacak. Parti Meclisi'nde 38'inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ne zaman yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam edip etmeme konusunda nasıl bir karara varacağı da bu toplantıda ele alınacak. Partinin yeni dönemdeki lider kadrosu ise cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı ile şekillenecek. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Yönetimi de belirlenecek.