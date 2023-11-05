CHP 2.tur seçim sonuçları: CHP kurultay 2.tur seçimini kim kazandı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultayında gerçekleştirilen 2. tur seçim sonuçları araştırılıyor. CHP kurultayının 2. turunda hangi adayın kazandığı merak konusu oldu. Peki, CHP kurultay 2.tur seçimini kim kazandı? İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. CHP 2.tur seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında CHP kurultay 2.tur seçimini kim kazandı sorgulatılıyor. Peki, CHP kurultay 2.tur seçimini kim kazandı? Detaylar haberimizde...

CHP SEÇİM NEDEN 2.TURA KALDI?

Saat 10.00'da başlayan kurultayın ilk gününde 1366 delege sandık başına gitti. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45'de başlayacak ve 01:00'de bitecek. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanmazsa, seçimler üçüncü tura kalacak.

CHP KURULTAYINDA KAÇ TANE DELEGE VAR?

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ise son anda yarıştan çekildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde kurultay delegeleri 23 sandıkta tercihini yaptı.