Chorba Beida & Kesra tarifi! MasterChef Chorba Beida & Kesra nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Chorba Beida & Kesra hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Chorba Beida & Kesra hazırladı. Peki, Chorba Beida & Kesra nedir? Chorba Beida & Kesra nasıl yapılır? Chorba Beida & Kesra nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Chorba Beida & Kesra ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Chorba Beida & Kesra nasıl yapılır? Chorba Beida & Kesra nedir? Chorba Beida & Kesra nasıl yapılır, Chorba Beida & Kesra yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Chorba Beida & Kesra yapıldı, evde klasik Chorba Beida & Kesra yapıldı! İşte en güzel Chorba Beida & Kesra!

CHORBA BEİDA & KESRA TARİFİ!

İçindekiler :

400 gr tavuk

1 soğan

1 avuç nohut 1 yemek

kaşığı smen veya tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 avuç dolusu Samia

şehriye 1/2 demet kıyılmış düz yapraklı maydanoz

1 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

1 çubuk veya 1/ 2 çay kaşığı tarçın tozu

1 tutam zencefil tozu (isteğe bağlı)

Tuz & karabiber

Su

Yapılışı:

Nohutları tuzsuz kaynar suda 15 ila 20 dakika önceden pişirin.

Bir tencerede smen (sade tereyağı) ve yağı ısıtın, ardından rendelenmiş soğanı kavurun, parçalanmış tavuğu, küçük bir avuç kıyılmış maydanozu, tuzu, tarçını, zencefili ve karabiberi ekleyin.

Her şeyi kaynar suyla doldurun, tencereyi kapatın ve yaklaşık 30 dakika pişirmeye devam edin.

Pişmiş tavuk parçalarını alın ve ardından her şeyi bir el blenderi ile karıştırın.

1 kepçe sos alın ve bir kenara ayırın.

Süzülmüş nohut ve şehriyeyi ekleyip kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Yumurta sarısını, limon suyunu, kıyılmış maydanozu karıştırın ve daha önce aldığınız sos kabını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Pişirmenin sonunda bu karışımı çorbaya ekleyin, karıştırırken sosu bağlamaya yarar. Baharatını ayarlayın, ardından ateşi kapatın.

Chorba beida'yı ayrı kaselerde servis edin, üzerine doğranmış maydanoz serpin ve limonla birlikte servis edin.