Chobani ne demek? Fenerbahçe stadyumunun yeni ismi ne oldu?

Yeni isim tabelası stadyum girişine asılırken, bu gelişme taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Fenerbahçe yönetimi ise yaptığı açıklamada, Şükrü Saracoğlu isminin stadyum adında kalmaya devam ettiğini ve kulübün tarihine saygının sürdüğünü vurguladı. Peki, Chobani ne demek? İşte detaylar...

CHOBANI NE DEMEK?

Chobani, özellikle süzme yoğurt (Greek yogurt) üretimiyle tanınan ve bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nde öncü konumda yer alan Amerikalı bir gıda şirketidir. Chobani, 2005 yılında Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana özellikle yüksek proteinli, kalın kıvamlı Yunan yoğurdu ile ABD pazarında büyük bir başarı elde etmiştir.

CHOBANI FENERBAHÇE ANLAŞMASI NE KADAR SÜRECEK?

Chobani sponsorluğu, 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda Chobani, her yıl Fenerbahçe'ye 10 milyon euro ödeme yapacak. Bu da toplamda 100 milyon euro'luk bir sponsorluk geliri anlamına geliyor.