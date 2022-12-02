Cho Gue-sung kimdir? Güney Koreli futbolcu Cho Gue-sung kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, evli mi, boyu kaç, burcu ne?

2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin başarılı futbolcusu Cho Gue-sung kimdir merak ediliyor. Cho Gue-sung'in futbol kariyeri ve biyografisini merak eden futbol severler, Güney Koreli futbolcu Cho Gue-sung kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, evli mi, boyu kaç, burcu ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Gündemde yer alan futbolcuların başında Cho Gue-sung geliyor. Cho Gue-sung Dünya Kupası'nda oynanan maçın ardından 1.6 milyon takipçi kazandı. Peki, Cho Gue-sung kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, burcu nu, evli mi, sevgilisi var mı? Cho Gue-sung hangi takımda oynuyor? Cho Gue-sung Türk takımlarına gelir mi? Bilgiler sizlerle...

CHO GUE-SUNG KİMDİR?

Cho Gue-sung (d. 25 Ocak 1998), Jeonbuk Hyundai Motors ve Güney Kore milli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Güney Koreli futbolcudur.

Cho Gue-sung doğum tarihi : 25 Ocak 1998

Cho Gue-sung kaç yaşında : 24 yaşında

Cho Gue-sung nereli : Güney Kore

Cho Gue-sung mevkisi ne : Forvet

Cho Gue-sung hangi takımda oynuyor : Jeonbuk Hyundai Motors

Cho Gue-sung boyu kaç : 1.88 metre

Cho Gue-sung burcu ne : Kova

Cho Gue-sung sevgilisi var mı : -

KULÜP KARİYERİ

Cho, gençlik kariyeri boyunca ve Gwangju Üniversitesi'ndeki birinci yılında defansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Cho, üniversitesinin menajeri Lee Seung-won tarafından iyi bir orta saha oyuncusu olarak değerlendirilmedi ve 2017'de rolünü forvet olarak değiştirdi.

2019'da Cho, daha önce bir genç oyuncu olarak oynadığı K League 2 tarafı FC Anyang'a katıldı. İlk profesyonel sezonunda en çok gol atan üçüncü oyuncu olarak K League 2 Best XI'e seçildi ve ertesi yıl K League 1 kulübü Jeonbuk Hyundai Motors'a transfer oldu.

Cho, Jeonbuk'taki ilk sezonunda değerini kanıtlamakta zorlandı. 2021'de askeri görevini yerine getirmek ve istikrarlı yerini almak için askeri ekip Gimcheon Sangmu'ya katıldı. Sonuç olarak, Gimcheon'da eğitim alırken fiziksel ve teknik olarak gelişti. 2022 K League 1'de en çok gol atan oyuncu oldu ve Jeonbuk'u 2022 Kore FA Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

ULUSLARARASI KARİYER

Cho, Güney Kore için ilk çıkışını 7 Eylül 2021'de Lübnan'a karşı Dünya Kupası elemelerinde yaptı.

Kasım 2022'de Cho, 2022 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya seçildi. Kore'nin turnuvadaki ikinci maçında, Gana'ya karşı 2-3 mağlubiyetle iki gol atarak, tek bir Dünya Kupası maçında 2 veya daha fazla gol atan ilk Güney Koreli oyuncu oldu.