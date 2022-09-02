Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, Fergus Hennessy evlenmeye karar verdi. Chloe Loughnan'ın evlilik kararı sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Chloe Loughnan kimdir? Chloe Loughnan kaç yaşında? Chloe Loughnan boyu, kilosu ne? Chloe Loughnan Instagram hesabı!

Kanal D'nin magazin programını sunan Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'dan boşandıktan sonra Fergus Hennessy ile evlenmeye karar verdi. Yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Chloe Loughnan'ın "Anneliğe hazırım" sözleri gündem oldu. Chloe Loughnan'ın bebek açıklaması sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Chloe Loughnan kimdir? Chloe Loughnan kaç yaşında? Chloe Loughnan boyu, kilosu ne? Chloe Loughnan Instagram hesabı!

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

Ünlü Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi olan Chloe Loughnan Litvanya asıllı bir mankendir. 1992 yılında dünyaya gelen güzel manken aynı zamanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

İrlanda'da üniversite eğitimini sürdürürken Paris'te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurarak Paris'e giden güzel manken burada başarılı projelere imza atarak mankenlik kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

Daha sonra ziyaret için geldiği İstanbul'da Serdar Ortaç ile evlendikten sonra İstanbul'da kalmaya karar veren Chloe Loughnan farkı projelerde yer alarak kariyerini sürdürmüştür.

Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan ATV'de 2014 yılında yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlenmiş, ve Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyesi olarak yer almıştır. Şimdilerde ise Kanal D magazin programının sunuculuğunu yapmaktadır.

CHLOE LOUGHNAN BOYU, KİLOSU NE?

1,78 boyundaki Chloe Loughnan 53 kilodur.

CHLOE LOUGHNAN INSTAGRAM HESABI!

Chloe Loughnan, Instagram'da @chloe_coco_lou kullanıcı adıyla 181bin takipçisi bulunmaktadır.