Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bebek istediği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Chloe Loughnan'ın bebek haberleri sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Chloe Loughnan evlendi mi? Chloe Loughnan kiminle evleniyor? Chloe Loughnan eşi kim? İşte detaylar...

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşamış geçtiğimiz aylarda da bu ilişkisine son vermişti. Kanal D'nin magazin programını sunan Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açmış ve evlilik tarihi hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Loughnan'ın son açıklaması sonrasında evli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Chloe Loughnan evlendi mi? Chloe Loughnan kiminle evleniyor? Chloe Loughnan eşi kim? Detaylar haberimizde...

CHLOE LOUGHNAN EVLENDİ Mİ?

2014 yılında evlenen Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç evliliklerini 2019 yılında sonlandırmışlardır. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşamış geçtiğimiz aylarda da bu ilişkisine son vermişti. Yeni bir aşka yelken açan aşk Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

CHLOE LOUGHNAN KİMİNLE EVLENİYOR?

Serdar Ortaç ile 2019 yılında evliliğini bitiren Chloe Loughnan İrlanda'ya döndükten sonra futbolcu Andy O'Connel ile aşk yaşamaya başlamış fakat uzun süreli olmamıştır. Şimdilerde ise Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Kendisinden yıllarca çocuk isteyen eski eşi Serdar Ortaç'ı "Anneliğe hazır değilim" diyerek teklifini geri çeviren Chloe Loughnan "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum" ifadelerini kullandı.