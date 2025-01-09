Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla China Suarez'e olan aşkını ilan etti. Peki, China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı! Gelişme sonrası China Suarez kimdir, kaçyaşında, mesleği ne, merak edildi.

CHİNA SUAREZ KİMDİR?

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi Eugenia Suarez veya bilinen adıyla China Suarez 9 Mart 1992 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi China Suarez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suarez ve Marcelo Riveiro çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Arjantin'de doğan China Suarez'in daha önceki birlikteliğinden üç çocuğu bulunuyor. Arjantin basınında oldukça popüler bir isim olan China Suarez, çeşitli televizyon programlarında yer aldı.

China Suarez daha önce yaptığı açıklamada televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını duyurmuştur. Oyunculuk yapan China Suarez Lında, El Duelo, Alternative Therapy gibi yapımlarda rol almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
img

Efsane program geri dönüyor!
img

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.