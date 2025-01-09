China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı! Gelişme sonrası China Suarez kimdir, kaçyaşında, mesleği ne, merak edildi.

CHİNA SUAREZ KİMDİR?

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi Eugenia Suarez veya bilinen adıyla China Suarez 9 Mart 1992 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi China Suarez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suarez ve Marcelo Riveiro çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Arjantin'de doğan China Suarez'in daha önceki birlikteliğinden üç çocuğu bulunuyor. Arjantin basınında oldukça popüler bir isim olan China Suarez, çeşitli televizyon programlarında yer aldı.

China Suarez daha önce yaptığı açıklamada televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını duyurmuştur. Oyunculuk yapan China Suarez Lında, El Duelo, Alternative Therapy gibi yapımlarda rol almıştır.