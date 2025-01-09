Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla China Suarez'e olan aşkını ilan etti. China Suarez hamile mi?

MAURO ICARDİ CHİNA SUAREZ SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, aşkını ilan etti.

CHİNA SUAREZ HAMİLE Mİ?

Sosyal medyadaChina Suarez'in 1 aylık hamile olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak henüz Icardi China Suarez çiftinden açıklama gelmedi.

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi Eugenia Suarez veya bilinen adıyla China Suarez 9 Mart 1992 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi China Suarez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suarez ve Marcelo Riveiro çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Arjantin'de doğan China Suarez'in daha önceki birlikteliğinden üç çocuğu bulunuyor. Arjantin basınında oldukça popüler bir isim olan China Suarez, çeşitli televizyon programlarında yer aldı.

China Suarez daha önce yaptığı açıklamada televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını duyurmuştur. Oyunculuk yapan China Suarez Lında, El Duelo, Alternative Therapy gibi yapımlarda rol almıştır.