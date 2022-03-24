China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı - Haberler

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China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı

Xinhua - Genel
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China Eastern Havayolları, 223 Adet Boeing 737-800 Tipi Uçağı Geçici Olarak Hizmetten Aldı

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Havayollarının Halkla İlişkiler Müdürü Liu Xiaodong düzenlediği basın toplantısında, hizmetten alınan tüm uçakların, uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığından emin olmak amacıyla en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak kontrol ve bakımdan geçirileceğini söyledi. Liu, kazanın ardından havayolunun kapsamlı bir güvenlik revizyonu başlattığını da sözlerine ekledi. Liu, China Eastern Havayolları'nın halen faaliyette olan […]

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Havayollarının Halkla İlişkiler Müdürü Liu Xiaodong düzenlediği basın toplantısında, hizmetten alınan tüm uçakların, uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığından emin olmak amacıyla en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak kontrol ve bakımdan geçirileceğini söyledi. Liu, kazanın ardından havayolunun kapsamlı bir güvenlik revizyonu başlattığını da sözlerine ekledi. Liu, China Eastern Havayolları'nın halen faaliyette olan diğer tüm yolcu uçaklarının Çin havacılık otoritelerinin uçuşa elverişlilik koşullarını karşıladığını söyledi.

Xinhua / Genel

Halkla İlişkiler, Mart, Genel, Haberler

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