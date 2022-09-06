Chicken Tikka tarifi! Masterchef Chicken Tikka nedir, nasıl yapılır? Chicken Tikka gerekli malzemeler nelerdir? Chicken Tikka hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 6 Eylül yarışmasında şefler tarafından Chicken Tikka yapılması istendi. Peki Masterchef Chicken Tikka nasıl yapılır? Chicken Tikka için gerekli malzemeler nelerdir? Chicken Tikka yemek tarifi! Chicken Tikka nasıl yapılır? Chicken Tikka yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Chicken Tikka tarifi oldu. Peki en güzel Chicken Tikka yemek tarifi nasıldır? Chicken Tikka yemeği nasıl yapılır? Chicken Tikka için gerekli malzemeler nelerdir? Chicken Tikka nasıl yapılır? Chicken Tikka için gerekenler neler?

CHİCKEN TİKKA NEDİR, NASIL YAPILIR?

Chicken tikka, Babür döneminde Hindistan alt kıtasında ortaya çıkan bir tavuk yemeğidir. Yemek Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'da popüler. Geleneksel olarak, Hint baharatları ve dahi (yoğurt) ile marine edildikten sonra angeethi adı verilen bir mangalda veya kömürün üzerinde şiş kullanılarak pişirilen küçük kemiksiz tavuk parçalarıdır - esasen tandır tavuğunun kemiksiz bir versiyonu. Tikka (Türkçe Tike ve Azerice'de Tik?) Farsça bir kelimedir ve "parçalar" veya "parçalar" anlamına gelir. Aynı zamanda Pencap mutfağında servis edilen bir tavuk yemeğidir. Bununla birlikte, yemeğin Keşmir versiyonu kırmızı-sıcak kömürler üzerinde ızgara yapılır ve her zaman kemiksiz parçalar içermez. Parçalar, lezzetini arttırmak için aralıklarla ghee (arıtılmış tereyağı) ile fırçalanırken, sürekli olarak havalandırılır. Genellikle soğan halkaları ve limonla servis edilen yeşil kişniş ve demirhindi turşusu ile yenir veya tavuk tikka masala yapımında kullanılır.

Bir tavuk tikka sizzler, tavuk tikka'nın soğanla birlikte ısıtılmış bir tabakta servis edildiği bir yemektir. Afgan varyantı (diğer birçok Fars, Türk ve Arap yemekleri gibi) Hint yarımadasındaki varyantlara kıyasla daha az baharatlı olmasına ve tavuğa ek olarak sığır eti ve kuzu eti kullanmasına rağmen, yemek Afganistan'da da popülerdir.