Chia tohumunun ne olduğu ve nerede satıldığı merak ediliyor. Chia bitkisi, nane ailesine ait bir bitki olup, özellikle Güney Amerika'da yetiştiriliyor. Birçok kişi chia tohumunun faydalarını araştırıyor. Peki, Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

CHIA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Chia tohumları yüksek lif içeriği ile sindirimi destekler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Chia tohumları, bitkisel protein kaynağı olarak vegan ve vejetaryen beslenme için uygundur. Zengin antioksidan içeriği ile hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur ve yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir. Chia tohumlarının kan şekeri seviyelerini dengeleyici etkisi vardır, bu da özellikle diyabet hastaları için faydalı olabilir.

CHIA TOHUMU NEREDE SATILIR?

Chia tohumları genellikle büyük marketlerin sağlıklı gıda bölümlerinde, aktarlarda, organik ürün satan mağazalarda ve çevrimiçi gıda sitelerinde bulunabilir. Aynı zamanda eczanelerde ve diyet ürünleri satan mağazalarda da satışa sunulmaktadır.