Chery TIGGO 8 PRO, D-SUV Segmentinde Zirveye Yükseldi

Chery'nin TIGGO 8 PRO modeli, haziran ayında gerçekleştirdiği 1444 adetlik satışla D-SUV segmentinde zirveye yerleşti. Teknolojik donanımı, konfor seviyesi ve 7 kişilik karoseriyle dikkat çeken araç, pek çok sesli komut imkanı ve yeni nesil ADAS sistemleriyle donatılmış. TIGGO 8 PRO'nun lüks tasarımı ve teknoloji odaklı kokpiti de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Chery, D-SUV segmentindeki temsilcisi TIGGO 8 PRO ile haziran ayında gerçekleştirdiği 1444 adetlik satışla zirveye yerleşti.

TIGGO 8 PRO, teknolojik donanımı ve konfor seviyesinin yanı sıra 7 kişilik bir karoserle yola çıkıyor. 10'dan fazla yeni nesil ADAS sistemiyle satışa sunulan TIGGO 8 PRO, aynı zamanda pek çok donanımında sesli komuta imkan veriyor.

Chery TIGGO ailesinin amiral gemisi olan TIGGO 8 PRO; 4722 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 1705 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca aks mesafesi ise 2710 mm. TIGGO 8 PRO, geometrik matrix elmas ön ızgara ve son derece dikkat çekici LED far tasarımı ile lüks bir ön tasarıma sahip. Aracın iç mekanı, siyah ile kahverengi kombinasyonu ve lazer ile fırçalanan süslemelerle zarif bir ambiyans oluşturuyor. Ayrıca, çok renkli ortam aydınlatması ve açılabilir panoramik cam tavan kabin içindeki lüks dokuyu tamamlıyor.

İç tasarım, zarif ve estetik detaylarla zenginleştirilen yalın bir mimari ortaya koyuyor. Konsoldaki 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı, 12,3 inçlik LCD gösterge ekranı ve merkezi kontrol ekranları ile teknoloji vurgusu yapıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO, üçlü ekran konseptiyle, cep telefonu benzeri esnek bir kullanım sunuyor ve ekran yansıtma işleviyle gelişmiş bir işlevsellik seviyesi sunuyor. TIGGO 8 PRO'nun teknoloji odaklı kokpiti aynı zamanda çevrim dışı ses işlevine de sahip. Ağ üzerinden geçmeden veya başka herhangi bir yardımcı ekipman kullanmadan, sürücü ve yolcular sesli komutlar aracılığıyla doğrudan araçla etkileşime girebiliyor. Merkezi kontrol alanında yumuşak plastik malzemeler ve çok sayıda damarlı gri teknik ahşap öğeye yer veriliyor. Bu detaylar da kabin içindeki lüks algısını yukarıya çekiyor. Koltukların dolgu malzemesi ve minder sertliği, vücudu saran ve destekleyen bir oturma konforu sağlarken sıkı bir tutuşa sahip deri ve çok işlevli direksiyon simidi ile birlikte sürüş konforu ve rahatlık hissi oluşuyor.

10 adet ADAS sistemi

TIGGO 8 PRO, 10 adedin üzerinde ADAS işleviyle donatılmış. Şerit takip sistemi, akıllı hız sabitleme, aktif acil fren sistemi ve ön çarpışma uyarısı gibi işlevler sadece araç kontrolünü daha rahat ve kolay hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif ve pasif güvenlik performansını önemli ölçüde artırarak sürücülerin içinin daha rahat olmasını da sağlıyor. Örneğin, TIGGO 8 PRO zorlu bir sürüş ortamına girildiğinde, sistem otomatik olarak aracın etrafını net bir şekilde gösteren 360 panoramik görüş ara yüzüne geçiyor.