Chery pil üretimi için CATL ile anlaştı

Chery, dünyanın en büyük bataryası üreticilerinden CATL ile çok yönlü bir iş birliği için anlaşma imzaladı.

Chery, dünyanın en büyük bataryası üreticilerinden CATL ile çok yönlü bir iş birliği için anlaşma imzaladı.

Taraflar; ürünler, ticaret, pazar tanıtımları ve ticari bilgi kaynakları gibi çeşitli alanlarda çok yönlü iş birliği yürütecek. Binek araçların batarya tedariki ve teknik iş birliğine ek olarak Chery ve CATL; otobüsler, lojistik araçlar, ağır kamyonlar ve elektrikli gemiler alanlarında toplu taşıma, yeni enerji EIC teknoloji entegrasyonu ve batarya değişim hizmeti gibi alanlarda iş birliği yapmayı planlıyor. Chery ve CATL aynı zamanda tüm bu gelişmelerle otomobil endüstrisinin gelişimine destek olmayı ve öncülük etmeyi hedefliyor.

CATL, NEV'ler için güç bataryası sisteminin ve enerji depolama sisteminin araştırma, geliştirme, üretim ve satışına odaklanıyor, küresel yeni enerji uygulamaları için üst sınıf çözümler sunmaya kendini adamış durumda. Küresel pazarlarda üstün bir performans sergileyen CATL, uzun süre küresel pazarın %30'dan fazlasını kapsayan ve 5 yıl üst üste lider olan, Mercedes-Benz, BMW ve Tesla da dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış otomobil firmasına güç bataryası sağladı.

Chery yeni enerji teknolojilerinde 600'den fazla patent aldı

Chery, 1999 gibi erken bir tarihte yeni enerji teknolojisini araştırma ve geliştirilmesiyle uğraşırken, markanın Çin'de bu alanda çalışmalar yürüten en eski otomobil şirketlerinden biri olduğu biliniyor. Chery, geçtiğimiz 20 yılda araç entegrasyonu, temel teknoloji ve temel parça geliştirme yetenekleri dahi, yeni enerji teknolojisi Ar-Ge'sinde önemli başarılar kaydetti. Chery, özellikle EIC teknolojisi ve hafif yapı teknolojisi gibi alanlarda önemli atılımlar yaptı. Chery, bugüne kadar yeni enerji alanında 900'den fazla patent başvurusunda bulundu ve 600'den fazla patent alarak Çinli otomobil firmaları arasında ilk ve dünya çapında üçüncü sırada yer aldı.

457: Chery'nin teknoloji geliştirme planının formülü

Chery, 4 araç güç-aktarma organı platformu, 5 genel alt sistem ve 7 temel teknolojiyi içeren bir "457" teknoloji geliştirme planını formüle etti. Bu plan, tamamen elektrikli, hibrit elektrikli, menzil artırıcı elektrikli, yakıt hücresi ve diğer yeni enerji teknolojileri olmak üzere A Segmenti'nden C Segmenti'ne kadar sedan ürünleri ve B Segmenti'nden D Segmenti'ne kadar uzanan SUV ürünlerini kapsıyor. Teknik üstünlüğü ve kapsamlı stratejik düzeni ile tamamen alüminyum gövdeli, hafif, tamamen elektrikli bir NEV olan Chery eQ1, sadece otomobil endüstrisine örnek olmak kalmadı, aynı zamanda 300.000 satış adediyle kendi segmentinde de birinci oldu. Chery, hibrit teknolojisi açısından, dünyanın ilk tam işlevli hibrit DHT'sini başarıyla geliştirdi ve "3 motor, 3 vites, 9 çalışma modu ve 11 hız oranı" gibi önemli avantajla dünyada hibrit teknolojisinin gelişmesinde rol oynadı.

Yeni enerjinin geliştirilmesi, küresel bir fikir birliği haline gelmiş durumda. Otomobil endüstrisi ise geleneksel ve yenilikçi çözümler arasındaki geçişin tarihsel fırsat döneminde bulunuyor. Chery ise yeni enerjinin hızlı gelişiminde başı çekti ve yeni bir aşama başlattı. Chery, bu yılın ilk 10 ayında yeni enerji ürünleri satışında, endüstrinin genel büyüme oranını geride bırakarak yıllık yüzde 182 artışla 210 bin adede ulaştı. Chery, CATL ile el ele vererek, güçlü bir kombinasyon ve koordineli gelişme için yeni bir konumlandırma oluşturacak. Chery ayrıca, yeni enerji teknolojisi alanında yeni keşifler yapacak ve kurumsal yeşil kalkınma konseptini uygulayacak. Yeni enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini ve elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek için ortaklarla birlikte çalışacak. Böylece "Karbon zirvesi ve karbon nötr" hedefine daha çabuk ulaşacak.